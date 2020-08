Hillary Clinton, Biden non conceda la vittoria a Trump (Di martedì 25 agosto 2020) WASHINGTON, 25 AGO - "Joe Biden non dovrebbe concedere in alcun caso la vittoria a Donald Trump": è il consiglio di Hillary Clinton, secondo cui "il conteggio dei voti a novembre si trascinerà a lungo"... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Lo ha detto l'ex segretario di Stato, Hillary Clinton, spiegando che i risultati finali delle elezioni di novembre "si trascineranno" a causa del voto per corrispondenza. Clinton, ex candidata ...

La realtà parallela di Donald Trump

Quella che si è aperta lunedì a Charlotte, in North Carolina, con la nomina ufficiale di Donald Trump a un secondo mandato alla guida degli Stati Uniti è una convention repubblicana quasi del tutto in ...

