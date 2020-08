Gran Premio del Belgio: anteprima e dove vederlo (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo una settimana di pausa, la Formula Uno riaccende i motori. Si riparte con il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Se Silverstone viene denominato come il tempio della Formula Uno, il circuito belga è identificato come l’università della Formula Uno. Lo scorso anno, a trionfare fu Charles Leclerc che trovò la sua prima vittoria con la Ferrari ottenendo anche la pole position. Il circuito Lungo circa sette chilometri, il circuito presenta diciannove curve con tanti rettilinei ad alta velocità. Il primo Gran Premio disputato sul circuito belga risale al 1924 ma solo nel 1979 la Formula Uno farà ritorno in Belgio. Infatti il circuito era inizialmente di 14 chilometri poichè era destinato alla 24 ore di Spa. Una ... Leggi su sport.periodicodaily

