Gazzetta: si avvicina l’addio di Higuain alla Juve (andrà in Mls o smetterà con il calcio) (Di martedì 25 agosto 2020) Le percentuali di un addio di Gonzalo Higuain alla Juve sono cresciute negli ultimi giorni. La Gazzetta scrive che il club bianconero sarebbe disposto a mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni. Si cerca un accordo con il calciatore. “Gonzalo Higuain, ad esempio. La risoluzione del contratto con il Pipita è sempre più probabile: con lui non è mai semplice avere certezze, ma le percentuali dell’addio alla Juve sono salite anche nelle ultime ore. La Juventus accetterebbe di mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni – la somma dell’ammortamento residuo per il cartellino acquistato nel 2016 – e verserebbe a Gonzalo una parte dello stipendio da 7,5 milioni netti per l’ultimo anno di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: si avvicina l'addio di Higuain alla Juve (andrà in Mls o smetterà con il calcio) I bianconeri accetterebb… - SangBara : Milan, si avvicina Bakayoko. Oscar Rodriguez l’opzione fantasia - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Milan, si avvicina #Bakayoko. Oscar Rodriguez l’opzione fantasia - Elblaugrana10 : RT @Gazzetta_it: #Milan, si avvicina #Bakayoko. Oscar Rodriguez l’opzione fantasia - DonnarummaFans : Milan, si avvicina Bakayoko. Oscar Rodriguez l’opzione fantasia -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta avvicina Milan, si avvicina Bakayoko. Oscar Rodriguez l’opzione fantasia La Gazzetta dello Sport Pregliasco lo dice chiaramente: "Nessun allarmismo, ma gli stadi restino chiusi"

"Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi". Lo dice, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ...

Oliveira trionfa dopo un finale mozzafiato, Dovizioso (5°) è a -3 dalla vetta

Anniversario con paura. Miguel Oliveira vince il GP di Stiria di MotoGP dopo il grande spavento per l'incidente di Maverick Vinales che obbliga alla sospensione della gara con bandiera rossa e a un GP ...

"Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell'ambito è a rischio tanto quanto noi". Lo dice, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ...Anniversario con paura. Miguel Oliveira vince il GP di Stiria di MotoGP dopo il grande spavento per l'incidente di Maverick Vinales che obbliga alla sospensione della gara con bandiera rossa e a un GP ...