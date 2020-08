Francesco e le discoteche in Sardegna. "Le mascherine? Dentro era un caos" (Di martedì 25 agosto 2020) Maria Sorbi Il 21enne ha scoperto di essere positivo: ora è in isolamento Francesco, 21 anni, Roma, ha scoperto di essere positivo al Covid il 14 agosto, alla vigila del decreto per la chiusura delle discoteche. Così anche i suoi amici, di ritorno da una vacanza in Sardegna con tappa all'Argentario. Ha avuto sintomi lievi, passati dopo qualche giorno, e fa parte dei 18mila reclusi per Covid. Ora è a metà della sua quarantena e, fra ricerche per la tesi di laurea in Economia, serie tv e cene ordinate su Glovo, qualche domanda comincia a porsela su come sono andate le cose. D'accordo, lui e i suoi amici magari qualche assembramento se lo potevano anche risparmiare, ma in fondo non hanno fatto nè più nè meno di quello che era consentito fare. «Ci dicevano che era meglio ... Leggi su ilgiornale

