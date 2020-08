Firenze: arrestato 35enne. E’ accusato di aver tentato di strangolare un transessuale (Di martedì 25 agosto 2020) Il 35enne avrebbe afferrato un cavo elettrico e l’avrebbe avvolto intorno al collo della vittima per poi stringere con forza le due estremità per alcuni minuti, fino a togliere il fiato. La vittima sarebbe poi riuscita ad evitare il peggio, colpendo l'aggressore con un pugno al volto Leggi su firenzepost

