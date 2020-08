Emissioni Co2 auto: Porsche apre un'indagine interna per manipolazione (Di martedì 25 agosto 2020) Guai in vista per Porsche ? La Casa di Stoccarda ha aperto un' indagine interna per verificare una presunta manipolazione delle Emissioni su alcuni motori a benzina prodotti fra il 2008 e il 2013. ... Leggi su corrieredellosport

La Casa di Stoccarda sospetta di modifiche illegali su motori a benzina prodotti tra il 2008 e il 2013 per superare i test di omologazione: ecco cosa è successo Guai in vista per Porsche? La Casa di S ...

