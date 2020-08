Droga in macchina: fermati tre pusher al casello autostradale (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto due spacciatori di stupefacenti e ne ha denunciato un terzo, nell’ambito di attività di controllo del territorio. L’operazione si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi di contrasto agli illeciti in materia di rischio epidemiologico da COVID-19 disposti anche nei week-end del mese di agosto, con particolare riferimento al fenomeno della “Movida”. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, durante un controllo su strada, all’altezza del casello autostradale di Napoli Est – San Vitaliano, nei confronti di 3 cittadini diretti a un evento organizzato in zona vesuviana, hanno scoperto, all’interno dell’auto, 5 dosi di cocaina, 1 di Marijuana, 15 di MDMA, 20 pasticche ... Leggi su anteprima24

È morto sul colpo l’uomo che ieri sera è stato travolto da una macchina mentre attraversava via di Prati Fiscali. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21, all’altezza di largo Valtournanche, quando l’a ...

Il giovane, 18 anni, fermato in piazza Garibaldi è originario della Tunisia Ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato individuato dai carabinieri LIVORNO Aveva un’auto rubata, centinaia di euro ...

