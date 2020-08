Diletta Leotta e lo spettacolo della natura (in tutti i sensi) (Di martedì 25 agosto 2020) Diletta Leotta si gode un’escursione sull’Etna e regala degli scatti mozzafiato ai suoi followers: spettacolo della natura, in tutti i sensi. Tornata in Sicilia per questo ultimo scampolo di agosto, Diletta Leotta, insieme ad amici e familiari, sta approfittando di queste belle giornate per regalarsi un po’ di escursioni in giro per l’isola. Nelle scorse ore, come documentato su Instagram, la bella conduttrice DAZN è stata protagonista di una intensa sessione di trekking sull’Etna. Grande fatica ma anche grande soddisfazione ed appagamento per la bella catanese che, oltre a fare esercizio, ha potuto ammirare panorami iconici. I suoi scatti, apprezzatissimi dai followers, mettono ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - zazoomblog : Diletta Leotta: splendida si allena sull’Etna - #Diletta #Leotta: #splendida #allena - zazoomblog : Diletta Leotta si gode le vacanze in Sicilia: il lato B è da urlo (FOTO) - #Diletta #Leotta #vacanze #Sicilia: - LadyValentina14 : @grandolfo1980 Vabbè anche io ne spero di cose....tipo che domani mi sveglio e somiglio a Diletta Leotta ?? - zazoomblog : Diletta Leotta Instagram conquista la vetta dell’Etna: «Che panorama!» - #Diletta #Leotta #Instagram #conquista -