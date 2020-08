Di Paolantonio, le possibilità di restare all’Avellino sono ridotte al lumicino (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ha preso il via nella giornata di ieri il ritiro dell’Avellino di Piero Braglia. Un ritiro anomalo per tutti. Nessun amichevole in programma o torcida al fianco del gruppo. L’unica possibilità è osservare da lontano la ripartenza della squadra biancoverde. Il tutto mentre il direttore sportivo Salvatore Di Somma in sinergia con la società spinger per potare alla corte del tecnico di Grosseto i rinforzi richiesti. Non farà ritorno in Irpinia, almeno per ora, Alessandro Di Paolantonio. Nella giornata di ieri c’è stato il confronto con l’agente Federico Andrenacci, domanda e offerta non collimano. Il regista è lontano dall’ombra del Partenio. Non va meglio per Domenico Mungo del Teramo e Mirko Bruccini del Cosenza. Per il primo il Teramo batte cassa per ... Leggi su anteprima24

