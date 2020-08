Covid, a Somma Vesuviana 4 persone positive e 28 in isolamento (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “A Somma Vesuviana 28 persone in isolamento ed altre 4 risultate positive al Coronavirus”. A comunicare la notizia il sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno, con una nota ai cittadini. “Fino a qualche giorno fa avevamo un solo caso. Nella precedente ondata Somma fece registrare circa 28 casi. Rispettiamo le regole mettendo la mascherina all’aria aperta in piazza e negli slarghi ed evitando gli assembramenti. Possiamo parlare con amici a distanza ravvicinata senza la mascherina? No!”. “Ben 28 persone in isolamento ufficiale ed altre 4 persone positive al ... Leggi su anteprima24

