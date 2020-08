Cose che dopo il Covid non sono più tornate come prima (Di martedì 25 agosto 2020) C’è tutto un mondo di Cose che dopo il periodo più duro del Covid, non hanno più trovato il posto che occupavano prima, nella mia vita. Non so se è una questione anagrafica. I giovani hanno fame di futuro, i vecchi di presente, chi sta in mezzo oggi è in una specie di stallo messicano, non sa se riavrà la vita di prima, se c’è tempo per rimescolare le carte. Ci sono Cose che sono cambiate a livello pratico. Ho meno voglia di comprare, di spendere in vestiti, di andare dove la gente va per vetrine. Non è che sia finita nel calderone retorico del “basta consumismo”, semplicemente ho perso interesse. È come se quei tre mesi in cui sono ... Leggi su tpi

Miralem_Pjanic : Fortunatamente sto bene e sono asintomatico. Ma se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente p… - borghi_claudio : Di Maio l'abbiamo visto tutti in effetti lavorare sullo yacht. Però, venendo alle cose importanti, che diamine vuol… - CarloCalenda : Beh dalle interazioni direi che @LucaBizzarri ha vinto 20 a 0. Per essere chiari i contenuti sono stati realmente c… - MAX18673 : RT @borghi_claudio: Di Maio l'abbiamo visto tutti in effetti lavorare sullo yacht. Però, venendo alle cose importanti, che diamine vuol dir… - claudio301065 : @iMoliere Ho l'impressione che faccia finta di essere una parodia con tutti d'accordo compreso il giornale in cui s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cose che Perché facciamo le cose che ci fanno stare male? Ovvero come provare a smettere di bere, fumare etc. elle.com Firenze, ristoratore si uccide nel suo locale in crisi per il Covid

Aveva 44 anni ed era padre di due figlie. Si è ucciso nel suo ristorante in piazza Santa Croce che aveva acquistato poco prima del lockdown. Un ristoratore si è tolto la vita sabato pomeriggio, 22 ago ...

"Basta dare una goccia di sangue Ma si ottiene più tranquillità"

"I test sierologici sono una cosa importante. Per quanto ci riguarda rientrano in quel meccanismo di sorveglianza sanitaria indispensabile per far ripartire le scuole in sicurezza". Silvano Saccani, s ...

Aveva 44 anni ed era padre di due figlie. Si è ucciso nel suo ristorante in piazza Santa Croce che aveva acquistato poco prima del lockdown. Un ristoratore si è tolto la vita sabato pomeriggio, 22 ago ..."I test sierologici sono una cosa importante. Per quanto ci riguarda rientrano in quel meccanismo di sorveglianza sanitaria indispensabile per far ripartire le scuole in sicurezza". Silvano Saccani, s ...