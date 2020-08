Cortina d’Ampezzo, bomba d’acqua: strade allagate sembrano fiumi (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo aver colpito Verona, Vicenza e Padova, il maltempo ha raggiunto Cortina d‘Ampezzo con una impressionante bomba d’acqua intorno alle 19 di ieri. Allagamenti, esondazioni di alcuni corsi d’acqua e strade trasformate in torrenti, con molte abitazioni allagate nei piani interrati e seminterrati. Sul posto i vigili del fuoco a lavoro per gestire la situazione e cercare di far defluire le acque. Maltempo a Cortina: allagamenti ed esondazioni Il foyer del centro congressi Alexander Hall è stato allagato. La zona di Verocai, nota per le classiche villette di Cortina, è stata pesantemente colpita, mentre nel centro cittadino si è riversata un’abbondante coltre di fango. Gianpietro Ghedina, il sindaco di Cortina d’Ampezzo, ... Leggi su italiasera

