Condannato per stupro su dipendente ma rieletto presidente Cotrab, è bufera. In Basilicata parte petizione (Di martedì 25 agosto 2020) POTENZA – Giulio Ferrara, condannato in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente, “abusando di relazioni di ufficio e di autorità”, va destituito. È quanto chiede il movimento ‘Dalla stessa parte’ che su change.org ha avviato una petizione. Ad ora sono state raccolte una centinaia di firme. Giulio Ferrara è stato rieletto presidente del Consorzio trasporti Basilicata (Cotrab) nonostante la sentenza della Cassazione a settembre 2019 lo abbia ritenuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una sua dipendente. I fatti risalgono al 2009 ed è stata la stessa vittima a denunciare l’accaduto. Ciononostante, Ferrara è stato ritenuto adeguato per ricoprire una carica rappresentativa in nome e per conto di un consorzio di imprese. Leggi su dire

I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 62enne catanese Raffaele Maria MISSIATO, in esecuzione di ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.

I repubblicani senza un manifesto, piegati dal partito-famiglia di Donald

La Convenzione, studiata dai registi e dai produttori del vecchio show tv di Trump, «The Apprentice», sarà un reality, con i parenti del presidente a dominare la scena e i politici in ruoli secondari ...

