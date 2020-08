CCM Spitfire Blackout 600, l'omaggio a Black Widow (Di martedì 25 agosto 2020) CCM e Marvel insieme per una delle collaborazioni più importanti in ambito cinematografico. La Casa britannica ha infatti presentato Blackout 600 , un'edizione limitata della Spitfire che omaggia la ... Leggi su corrieredellosport

Nuova CCM Spitfire Blackout 600. Dedicata alla vedova nera

La britannica CCM ha fornito sei moto speciali utilizzate nelle riprese di Black Widow, il film della Marvel che sarà nelle sale a novembre e che vede come protagonista Scarlett Johansson. Da quell'es ...

