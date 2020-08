Bayern Monaco, guai per Boateng: strappo muscolare per il difensore (Di martedì 25 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che Jerome Boateng ha rimediato uno strappo muscolare Jerome Boateng ha rimediato uno strappo muscolare durante la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Lo ha annunciato il Bayern Monaco con un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito ufficiale. Il difensore tedesco, sottoposto agli esami strumentali, era uscito anzitempo durante il match contro il Psg. I tempi di recupero per il giocatore non sono ancora stati resi noti ma salterà probabilmente la prima parte del campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - UEFAcom_it : ?? La vincitrice della #UCLfinal tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco centrerà il ???????????????? ?????? ?? Ecco chi ci è g… - sportli26181512 : Supercoppa europea, Bayern-Siviglia aperta parzialmente ai tifosi: La Supercoppa europea del prossimo 24 settembre… - calciomercatoit : ??La #SupercoppaEuropea potrebbe giocarsi con i tifosi, anche se solo in parte - Danielejuve97 : @AntonioCorsa Praticamente il Bayern Monaco. Recupero alto della palla, sacrificio da parte di tutti (Lewa e Muller… -