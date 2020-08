Ballando con le stelle sospeso, Samuel Peron e Rosalinda Celentano positivi al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Produzione momentaneamente sospesa per Ballando con le stelle: le prove del programma di Rai Uno si sono fermate a causa della scoperta di due protagonisti al Coronavirus. Come confermato nel programma Ogni mattina da Giovanni Ciacci, la produzione di Ballando con le stelle ha deciso di interrompere le prove della trasmissione dal momento che due … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - BellaFranzz : RT @stanzaselvaggia: Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta… - Cinguetterai : RT @stanzaselvaggia: Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta… - Notiziedi_it : Ballando con le Stelle: Rosalina Celentano negativa al covid, esami per Samuel Peron - mp_0911_ : RT @stanzaselvaggia: Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta… -

Rosalinda Celentano e Samuel Peron di Ballando con le stelle sono risultati positivi al tampone per il Covid: la trasmissione è di nuovo a rischio. Ballando con le stelle sembra non trovare pace: Rosa ...Tutto è cominciato sabato 22 agosto, quando Peron era salito sul palco del Festival Internazionale della Danza e delle Danze per ricevere un premio. Successivamente sono iniziate le prove del programm ...