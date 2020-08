Aumento casi Covid, De Luca: “Se continua così a fine agosto chiusura dei confini regionali” (Di martedì 25 agosto 2020) Non ha fatto mistero il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca della sua volontà di chiudere i confini regionali, nel caso in cui i nuovi contagi da Coronavirus dovessero continuare ad aumentare nel modo in cui lo stanno facendo negli ultimi giorni. Proprio nella giornata di ieri ieri la cifra dei nuovi positivi, infatti, … L'articolo Aumento casi Covid, De Luca: “Se continua così a fine agosto chiusura dei confini regionali” Leggi su dailynews24

