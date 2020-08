Andrea Iannone e Soleil Sorge, flirt in corso tra i due ex dei Rodriguez? L’indiscrezione di ‘Chi’ (Di martedì 25 agosto 2020) Vampata d’agosto per il gossip nostrano: direttamente dalle spiagge della Sardegna, arrivano gli scatti di Chi, che catturano in atteggiamenti complici il motociclista Andrea Iannone e l’influencer Soleil Anastasia Sorge, nota per la propria partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. L’indiscrezione circa l’esistenza di una liaison fra i due circolava già da alcuni giorni, complice Deianira Marzano, che dal proprio profilo Instagram aveva acceso i rumors, riportando la segnalazione di un utente. Deia, io oggi ero al Vesper, un locale a Capriccioli, c’era Iannone con Soleil. All’inizio non sembrava che ci fosse qualcosa, ma dopo una persona mi ha detto che ... Leggi su isaechia

blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna!?? ?? Ti raccontiamo tutto (FOTO comprese) nelle nostre… - blogtivvu : Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme: ecco l’avvistamento e retroscena dell’incontro (FOTO) - Elisa60388018 : RT @dobrevsunicorns: QUINDI È UFFICIALE? Andrea Iannone e Soleil Stasi nuova coppia? MANCO BEAUTIFUL COMUNQUE, CHE FILM! - dobrevsunicorns : QUINDI È UFFICIALE? Andrea Iannone e Soleil Stasi nuova coppia? MANCO BEAUTIFUL COMUNQUE, CHE FILM! - _che_fatica : RT @dobrevsunicorns: Quindi, se ho capito bene: Soleil sarebbe la nuova fidanzata di Andrea Iannone. Iannone è l’ex fidanzato di Belen. Je… -

Dopo avere smentito il gossip che voleva Andrea Iannone al fianco di Cristina Buccino, pare che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis si stia consolando tra le braccia di Soleil Sorge.

