Al confine con Ventimiglia | «Ci chiudono nei container e truccano i dati per cacciarci»

Otto ragazzi subsahariani sono fuori la stazione di polizia di frontiera di Ventimiglia, gli agenti scrivono il foglio di riammissione in Italia dopo che la polizia francese li ha bloccati, trattenuti in un container a poche decine di metri insieme ad altre 70 persone circa, e successivamente rimandate indietro, in Italia. Uno dei ragazzi dice di volere andare via, un soldato armato gli urla di non muoversi. Intanto lungo la strada transitano macchine e scooter con targhe francesi e italiane:

TRIESTE - Sono più di cento i migranti rintracciati da domenica a oggi dalla Polizia di Frontiera sul Carso triestino, vicino al confine con la Slovenia. A quanto si apprende, si tratta per lo più di ...

Cinquecento militari, due navi (San Giusto ed Etna), un ospedale da campo con 32 posti letto e tre di terapia intensiva, macchinari per la rimozione delle macerie, un elicottero, un team subacqueo spe ...

