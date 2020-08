Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 17:15 (Di lunedì 24 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma CODE DI 7KM PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E GUIDONIA IN DIREZIONE FIRENZE, SI CIRCOLA SOLO SULLA SORPASSO SEMPRE SULL’A1 FIRENZE Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE PIU’ AVANTI CODE TRA ORVIETO E FABRO QUI PER TEMPORALE. SULL’APPIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTALTO E TERRACINA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CANCELLO E ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - georgecoast : @ValerioCalvelli @ugotruffelli Purtroppo il contesto deve essere adeguato all’utilizzo. Credo che in piccoli centri… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - bista92 : RT @torbangla: @Happy4Trigger @kryptondaddy @agabriele @indiepatico @missNormaJane @DrManq @Milestemplaris @quisazzo @Cycling_Embassy Fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog