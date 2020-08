Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 15:30 (Di lunedì 24 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’A24 Roma-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE, SI CIRCOLA SOLO SULLA SORPASSO SEMPRE SULL’A1 FIRENZE Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE PIU’ AVANTI CODE TRA ORVIETO E FABRO QUI PER TEMPORALE. SULL’APPIA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA PONTALTO E TERRACINA PER INCIDENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CANCELLO E CASERTA RITARDI FINO A 25 MINUTI CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - bista92 : RT @torbangla: @Happy4Trigger @kryptondaddy @agabriele @indiepatico @missNormaJane @DrManq @Milestemplaris @quisazzo @Cycling_Embassy Fino… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Notiziedi_it : Roma cantiere aperto, il rientro dalle ferie è amaro: da lunedì possibili chiusure e modifiche alla viabilità - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog