Un ristoratore si uccide: "Disperato per il Covid" (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriele Laganà Secondo alcuni colleghi, il ristoratore di 44 anni era Disperato perché non sapeva come pagare le rate del mutuo a causa del forte calo degli incassi provocato dall’emergenza sanitaria. Firenze è sotto choc La disperazione e quel senso di impotenza che si prova nel ritrovarsi in situazioni gravi ed impreviste, si sa, possono fiaccare un uomo, anche il più forte, nel corpo e nello spirito. È quello che, purtroppo, è capitato ad un ristoratore fiorentino di 44 anni che non ha retto alla paura di non riuscire ad onorare i suoi impegni economici. Ai grattacapi quotidiani, alcuni banali e altri più seri, negli ultimi tempi si era aggiunta la preoccupazione di aver compiuto un passo sbagliato seppur fatto con lo scopo di crearsi una certa stabilità nella ... Leggi su ilgiornale

CuccioloWS : RT @ImolaOggi: ??Firenze - Crisi Covid e mutuo da pagare: ristoratore 44enne si uccide - MPerardi : Questo è quello che succede in questo paese, logorato da una situazione che si protrae da troppo tempo. Urgono solu… - C99giorgio : Ristoratore si uccide nel suo locale: banca non aspettava - zavsal : A lui niente i 35 euro al giorno. Se sei italiano cazzi tuoi e questi sono i risultati. Tutti questi sono omicidi d… - amalialena : Ristoratore si uccide nel suo locale: banca non aspettava -

La disperazione e quel senso di impotenza che si prova nel ritrovarsi in situazioni gravi ed impreviste, si sa, possono fiaccare un uomo, anche il più forte, nel corpo e nello spirito. È quello che, p ...

