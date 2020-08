Scuola, al via i test sierologici per il personale in tutte le Regioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via in tutte le Regioni i testi sierologici per il personale scolastico docente e Ata. Gli esami erano partiti negli ultimi giorni in Lazio e Toscana e ora si estendono a tutto il territorio ... Leggi su tgcom24.mediaset

TgLa7 : La #scuola riaprirà dal 1 settembre per il recupero degli apprendimenti, dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo… - fattoquotidiano : Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima si… - c_appendino : ?? Manutenzione scuole. Qui siamo alla scuola primaria, Edmondo De Amicis, in via Masserano. Lavori in corso per l… - MariucciaPoli : RT @claudio_2022: Bassetti contro la mascherina a scuola: “Solo un ipocrita può pensare che un bambino la tenga 6-8 ore” - GiusPecoraro : RT @fanpage: #Scuola, al via oggi i test per bidelli e prof, il 40% sono soggetti a rischio -