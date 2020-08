Sampdoria, la cessione di Linetty al Torino fa infuriare i tifosi: Ferrero risponde sui social (Di lunedì 24 agosto 2020) tifosi della Sampdoria in rivolta per il trasferimento di Karol Linetty al Torino di Urbano Cairo. Tantissimi i messaggi sui social dei sostenitori blucerchiati che speravano nel rinnovo del centrocampista polacco. Lo sfogo dei tifosi ha investito principalmente il presidente Massimo Ferrero, reo di pensare solo a fare cassa dalle cessioni. La risposta del patron blucercerchiato ad uno di loro ovviamente non si è fatta attendere: “Quanto le piace apparire? Prima di dare fiato alla bocca prenda aria. Sono felice per lei che è sempre domenica”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Sampdoria, tifosi in rivolta contro #Ferrero per il trasferimento di #Linetty al #Torino: la risposta del presiden… - infoitsport : Sampdoria: tifosi furenti per la cessione di Linetty, Ferrero litiga su Twitter - sportli26181512 : Sampdoria: nessun tesoretto da Schick: L'eventuale cessione, da parte della Roma, dell'ex... - ILOVEPACALCIO : #Sampdoria: clima teso tra #Ferrero e i tifosi dopo la cessione di #Linetty. Il patron attaccato sui social - 1canalesport : Sampdoria: tifosi furenti per la cessione di Linetty, Ferrero litiga su Twitter -