Sabrina Beccalli, nessuna traccia del corpo nella vasca agricola (Di lunedì 24 agosto 2020) Cosa è successo la notte tra il 14 e il 15 agosto a Sabrina Beccalli, scomparsa nel nulla quel giorno? Gli inquirenti sono sicuri che la donna di 39 anni sia morta e non per una overdose a causa dell’assunzione di stupefacenti, come raccontato da Alessandro Pasini, il principale indiziato. Le ricerche nella vasca agricola Sabrina Beccalli sarebbe stata uccisa perché ha detto no alle avance sessuali dell’uomo. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno cercato tracce della donna in una vasca agricola, svuotandola di tutti i liquami, ma senza trovarne. Le indagini dei carabinieri di Cremona al momento proseguono nella stessa area in cui è stata trovata la macchina ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Beccalli Sabrina Beccalli, nessuna traccia della donna nella cisterna svuotata per cercare il corpo Il Fatto Quotidiano Sabrina, l’ultimo mistero: “Non troviamo il cadavere”

L’idrovora rossa della ditta Corradi e Ghisolfa ha lavorato fino a ieri pomeriggio. Più di 24 ore per aspirare liquame agricolo da una cisterna di cemento profonda sei metri, ma del corpo di Sabrina B ...

Crema, scomparsa di Sabrina Beccalli: l’ultima notte della mamma 39enne

Pasini ha infatti raccontato di aver incontrato Sabrina proprio quella notte e di aver trascorso con lei alcune ore nelle quali entrambi avrebbero fatto uso di alcol e sostanze stupefacenti, l'uomo ha ...

