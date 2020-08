Roy De Vita: “non fidatevi dei test, in mezzo a noi falsi positivi e falsi negativi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il chirurgo plastico dei Vip racconta un’esperienza vissuta dalla sua famiglia e inVita a diffidare dei test veloci per il coronavirus. roy de Vita foto gettyParole pesanti quelle del chirurgo plastico Roy De Vita. Accuse che mettono paura perchè, secondo l’esperienza diretta vissuta dalla sua famiglia, in mezzo a noi girerebbero sia falsi negativi che falsi positivi. E tutto perché i test veloci fatti per esempio negli aeroporti, non sarebbero attendibili. «I figli della mia attuale compagna, due ragazzi di 25 e 28 anni, erano in vacanza in Sardegna, a Porto Cervo. Rientrati a Roma, un’amica ha detto loro di essere positiva al Covid ... Leggi su chenews

