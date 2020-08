Ristoratore di Firenze si suicida, era”in ansia per il mutuo del locale” (Di lunedì 24 agosto 2020) Questa volta è successo a Firenze. “In ansia per il mutuo del suo locale, un Ristoratore della zona di piazza Santa Croce, si è suicidato”. A trovare il corpo senza vita, poco prima dell’arrivo dei clienti, lo scorso sabato pomeriggio, i lavoratori del ristorante. Lo avevano salutato al termine del turno del pranzo, sicuri che lo avrebbero rivisto qualche ora più tardi per il turno della sera, ma così non è stato. Rimasto solo nel suo ristorante, l’uomo fiorentino di 44 anni ha compiuto l’estremo gesto. Qualche mese prima del lockdown aveva acceso il mutuo per acquistare il fondo del suo locale. Un peso che lo metteva “in ansia”, riferisce il giornale Firenze Today ... Leggi su ilparagone

