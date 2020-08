Repubblica: Gattuso vara il tandem Mertens-Osimhen (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Napoli inizia oggi il suo ritiro estivo a Castel di Sangro e l’occasione sarà buona, per l’allenatore, Rino Gattuso, per varare un nuovo tandem di attacco. Il tecnico, infatti, lavorerà alla coesistenza di Mertens e Osimhen, scrive Repubblica Napoli. I due dovranno trovare il modo di coesistere e i giorni della preparazione pre-campionato serviranno a questo. Il quotidiano scrive: “Il 1 settembre verrà stilato il calendario e pandemia permettendo la Serie A riprenderà il 19. Il ritiro servirà a Gattuso per lavorare a un cambio di modulo. Osimhen e Mertens (regista offensivo) dovranno infatti trovare il modo di coesistere. è questa l’idea di ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Gattuso

Stesso discorso anche per i big in odore di cessione: Koulibaly aspetta notizie dal City, Allan spinge per l’Everton (ma l’accordo non c’è ancora) e Milik non ha ancora perso le speranze di andare all ...Il tema è proposto dal collega Francesco De Luca. Merita una riflessione. “Emerge un singolare dato: la metà degli allenatori> della stagione 2020-2021 ha al momento il contratto in scadenza, nove su ...