Puglia: 5070 positivi a test corona virus, incremento di 46 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione (Di lunedì 24 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso Dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 24 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.068 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 46 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 10 in provincia di BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 284.483 test. 505 sono i pazienti ... Leggi su noinotizie

