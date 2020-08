Prestiti Ue, M5s sostiene il fondo Sure: 'Non è preludio del Mes' (Di lunedì 24 agosto 2020) Il prestito europeo Sure fa parte delle miSure che 'trovano il sostegno' del Movimento 5 Stelle. MiSure che 'non preludono ad alcuna possibile apertura sul Mes'. Lo spiegano fonti pentastellate nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il prestito europeo Sure fa parte delle misure che "trovano il sostegno" del Movimento 5 Stelle. Misure che "non preludono ad alcuna possibile apertura sul Mes". Lo spiegano fonti pentastellate nel gi ...

