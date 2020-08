Nubifragio in Veneto: strade come torrenti ghiacciati (Di lunedì 24 agosto 2020) Un violento nubifragio ha colpito il Veneto nel pomeriggio di domenica 23 agosto. Le città più colpite sono Verona, Vicenza e Padova dove la grandine ha invaso le strade trasformandole in alcuni punti in fiumi di ghiaccio, distrutto campi coltivati. I numerosi allagamenti hanno sommerso molte automobili e danneggiato profondamente infrastrutture ed opere pubbliche. Ingenti i danni all’economia agricola ed industriale. Nella provincia di Vicenza, il maltempo non ha risparmiato i vigneti della Valpolicella, con la vendemmia alle porte. Leggi su vanityfair

