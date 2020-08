Nintendo Switch pronta ad accogliere un gioco che "piacerà a tutti", la rivista Nintendo Dreams stuzzica i fan (Di lunedì 24 agosto 2020) La rivista giapponese Nintendo Dream ha deciso di alimentare le fiamme dell'hype dei fan Nintendo (già provati dalla mancanza di un Nintendo Direct di peso), lanciando un piccolo teaser enigmatico.A settembre, con l'uscita del nuovo numero della rivista, verrà svelato l'arrivo di un titolo Switch "che piacerà a tutti". Nessuna descrizione, nessuna informazione, niente di niente, solo il fatto che piacerà a tutti.Nintendo Dream sembra sicura di se, probabilmente hanno veramente uno scoop fra le mani. Tuttavia, settembre (per la precisione il 19 settembre, data d'uscita del nuovo numero della ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Nintendo Switch, la rivista Nintendo Dream svelerà a settembre un gioco “che piacerà a tutti”… - GameDevNews1 : RT @NintendoHall: Vitamin Connection: una #demo è ora disponibile sull'eShop di Nintendo Switch - GameDevNews1 : RT @NintendoHall: Spiritfarer: uno sguardo in video gameplay dai Nintendo Switch europei - NintendoHall : RT @NintendoHall: Spiritfarer: uno sguardo in video gameplay dai Nintendo Switch europei -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

La rivista giapponese Nintendo Dream ha deciso di alimentare le fiamme dell'hype dei fan Nintendo (già provati dalla mancanza di un Nintendo Direct di peso), lanciando un piccolo teaser enigmatico. A ...La rivista giapponese Nintendo Dream ha annunciato in queste ore di avere in serbo un importante annuncio per il prossimo numero, in uscita il 19 settembre in Giappone. Stando a quanto riportato, Nint ...