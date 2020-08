Nazionalizzare Tim? Stato e telecomunicazioni, brutto connubio (Di lunedì 24 agosto 2020) Negli ulTimi tempi si è riacceso il dibattito sulla creazione di una nuova Iri, che oggi sarebbe impersonata dalla Cassa depositi e prestiti. Una discussione sTimolata dal ruolo sempre più tentacolare del fondo sovrano, coinvolto in Alitalia, in Aspi (autostrade), nella governance delle reti (Tim-Open Fiber) e probabilmente nella nuova proprietà di Borsa Italiana, oltre che maggiormente utilizzata come polmone finanziario anche per le piccole-medie imprese. Tuttavia, spesso si dimentica che l'Iri, fondato nel 1933, nasceva per fronteggiare una crisi economica globale che aveva portato le maggiori banche italiane, troppo intrecciate alle partecipazioni di controllo delle grandi industrie, sull'orlo del fallimento. All'epoca era in gioco la sopravvivenza della stessa Banca d'Italia, ed il regime fascista non poteva ... Leggi su panorama

h2oroberto : @marcodemeu Vabbe questo vuole nazionalizzare la Tim quindi cosa ti vuoi aspettare -

BRUXELLES. In Italia si dà ormai per sicuro che si farà la rete unica di telecomunicazioni, grazie alla fusione tra TIM ed Open Fiber. La volontà del governo, che si è ormai espressa con forme inequiv ...

