Napoli, idea Junior Firpo dal Barcellona: su di lui anche Inter e Torino (Di lunedì 24 agosto 2020) In quel di Barcellona sarà un’estate molto calda riguardo al calciomercato. La rovinosa sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions ed il conseguente esonero di Setien hanno creato una ferita importante nella società blaugrana, molto scossa attualmente. La panchina per il prossimo anno è stata affidata a Ronald Koeman, a cui va l’arduo compito di … L'articolo Leggi su dailynews24

Alessandrolux : Napoli, Corbo visibilmente perplesso sul ritiro: “Tutto sembra in tilt, rischia di diventare una buona idea realiz… - Alessandrolux : Napoli, Corbo visibilmente perplesso sul ritiro: “Tutto sembra in tilt, rischia di diventare una buona idea realiz… - RuyaShady : RT @VincenzoMilani: Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro,… - nicfra45522 : Vedo post 'scusaci Rino' etc, ma non vi viene l'idea che lo stesso Rino vuole visionarli tutti per vedere chi è da… - CasaLettori : RT @VincenzoMilani: Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli idea Coronavirus a Napoli, il manager del Cotugno: «Settimana decisiva per avere un'idea... Il Mattino Calciomercato Juventus, caccia all'attaccante: si pensa al ritorno di Kean

L'obiettivo iniziale della Juventus per l'attacco era Arkadius Milik. Tuttavia i bianconeri hanno preferito ritirarsi con l'approdo del nuovo tecnico (Milik era un profilo gradito da Maurizo Sarri), e ...

Pompei, a spasso negli scavi con Geronimo Stilton

A spasso per le strade e gli edifici pubblici degli scavi di Pompei con il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Dopo la guida Unesco e la mappa della città, continua e si arricchi ...

L'obiettivo iniziale della Juventus per l'attacco era Arkadius Milik. Tuttavia i bianconeri hanno preferito ritirarsi con l'approdo del nuovo tecnico (Milik era un profilo gradito da Maurizo Sarri), e ...A spasso per le strade e gli edifici pubblici degli scavi di Pompei con il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Dopo la guida Unesco e la mappa della città, continua e si arricchi ...