Matteo Salvini: “Bambini in classe con mascherina è folle, fa male” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Mi diano una spiegazione scientifica per cui bambini di 6 anni dovrebbero stare 5 ore in classe con la mascherina. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga a bimbi di 6-7 anni di stare 4-5 ore con la mascherina. Saremmo gli unici al mondo. In Svizzera vanno a scuola senza mascherina, plexiglas e banchi con le rotelle. Mi diano una spiegazione per cui bambini di 6 anni devono tenere la mascherina in classe. È folle! Fa male tenere la mascherina per sei ore”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di In Onda su La7, ritornando sull’argomento della scuola. “Non facciamo un buon servizio se mettiamo i bambini ‘nei sacchetti’ in classe. Al ... Leggi su sportface

