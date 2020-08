Lecce, Tachtsidis positivo al coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtisidis è risultato positivo al coronavirus dopo gli ultimi test effettuati dal club salentino di recente retrocesso in Serie B. L’ex Roma, tra le altre, si è sottoposto al tampone in autonomia in Grecia ed è risultato positivo. Per questo motivo è stato autorizzato dal club giallorosso a rimanere in terra ellenica per svolgere lì la quarantena e aggregarsi al ritiro una volta negativizzato. Leggi su sportface

