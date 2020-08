La ragazza della foto sulla statua di Camilleri: "Ho fatto una cosa stupida, ma non mi scuso" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Non dormo da tre notti. Ci sto davvero male. La cosa più brutta sono i commenti, gli insulti pesanti. Mia mamma li legge di continuo, uno strazio”. È pentita, ma non intende scusarsi. Al giornale La Sicilia, parla la ragazza immortalata a cavalcioni sulla statua di Andrea Camilleri: uno scatto che ha attirato diverse polemiche. “Non sono in cerca di celebrità, né di pubblicità. Anzi, se lo vuole proprio sapere, ho pure disattivato il mio profilo Instagram”. Insomma, non un’aspirante Chiara Ferragni all’ombra dei Templi, tanto più che la giovane - oggi “impegnata in un’attività utile al sociale”, ci racconta l’amico - sogna tutt’altro tipo di carriera rispetto a quella ... Leggi su huffingtonpost

