In pensione dopo la disoccupazione, perchè devo aspettare 6 mesi? (Di lunedì 24 agosto 2020) I lavoratori disoccupati sono tutelati dalla legge con la possibilità di accedere alla pensione in modo anticipato, ci sono due forme pensionistiche che lo permettono: sussidio Ape Sociale e Quota 41. Entrambe le forme pensionistiche fanno parte delle pensioni news nel 2020, ma sono molto diverse fra loro. Analizziamo in breve le differenze rispondendo a questa domanda: perché dopo la disoccupazione deve attendere sei mesi? In pensione dopo la disoccupazione I lavoratori disoccupati che possono fare domanda di disoccupazione della Naspi o qualsiasi altra indennità a supporto della condizione di disoccupazione, perché lavoratori che hanno perso il posto di lavoro involontariamente, sono tutelati dal ... Leggi su notizieora

