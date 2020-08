Il golpe in Mali svela i problemi e il disimpegno Usa in Africa (Di lunedì 24 agosto 2020) Il sommario potrebbe essere: Il disinteresse di Donald Trump per quello che accade e i timori della Francia in prima fila nel Sahel per combattere il terrorismo.Il recente colpo di Stato, verificatosi in Mali, rischia di destabilizzare ulteriormente la già precaria situazione politica presente nel Sahel. La giunta attualmente al potere ha proposto un periodo di transizione militare della durata di tre anni. Tutto questo, con possibili ripercussioni internazionali abbastanza rilevanti. Non dimentichiamo che, tra gli altri Stati, il Mali confini con Niger e Burkina Faso: tre aree che riscontrano enormi problemi in termini di terrorismo islamista. In questo quadro delicato, le principali ripercussioni potrebbero aver luogo per Francia e Stati Uniti. Venerdì scorso, Washington ha reso noto di aver sospeso la cooperazione ... Leggi su panorama

