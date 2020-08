Hashish sul treno a Udine. Due arresti (Di lunedì 24 agosto 2020) Due cittadini afghani di 24 anni, regolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dalla Squadra Volante della Questura di Udine dopo essere stati sorpresi nel tentativo di liberarsi di due “panetti” di circa 200 grammi di Hashish. L’episodio è avvenuto sabato sera nella zona di Borgo Stazione. Gli agenti hanno notato i due e, insospettiti dal loro atteggiamento, li hanno seguiti mentre salivano su un convoglio ferroviario diretto a Trieste. Alla vista della polizia, i giovani hanno provato a liberarsi della droga. Bloccati, sono stati arrestati. I due sono poi stati portati in carcere a Udine. Leggi su udine20

Ansa_Fvg : Droga: bloccati sul treno con hashish, due arresti a Udine. Operazione della Polizia #ANSA - TeknoIta : 2002 Maggio 2002 Giugno 2002 Luglio 2002 Agosto 2002 Settembre 2002 Ottobre Belivon a me e poi Diagnosi e Cura… - viveremarche : Senigallia: Controlli di Polizia per Ferragosto, hashish e marijuana trovati sul bus per la discoteca… -

Ultime Notizie dalla rete : Hashish sul Udine. In Borgo Stazione con "panetti" di hashish: arrestati 2 afghani Nordest24.it Droga: bloccati sul treno con hashish, due arresti a Udine

(ANSA) - UDINE, 24 AGO - Due cittadini afghani di 24 anni, regolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dalla Squadra Volante della Questura di Udine dopo essere stati sorpresi nel tentativ ...

Aeroporto, turista francese fermato con hashish negli slip…

09:06Palermo, al via il ritiro blindato a Petralia Sottana 09:06Donna incinta ruba al nono mese di gravidanza: rintracciata appena dopo il parto 09:06Aeroporto, turista francese fermato con hashish ne ...

(ANSA) - UDINE, 24 AGO - Due cittadini afghani di 24 anni, regolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dalla Squadra Volante della Questura di Udine dopo essere stati sorpresi nel tentativ ...09:06Palermo, al via il ritiro blindato a Petralia Sottana 09:06Donna incinta ruba al nono mese di gravidanza: rintracciata appena dopo il parto 09:06Aeroporto, turista francese fermato con hashish ne ...