Halo Infinite uscirà nel 2022 su Xbox Series X abbandonando la versione Xbox One? Il nuovo rumor fa già discutere (Di lunedì 24 agosto 2020) Halo: Infinite doveva essere un titolo di punta per Microsoft, il re della line-up di lancio di Xbox Series X. Purtroppo, la presentaziOne del titolo nell'ultimo Xbox Game Showcase, giudicata da molti "sottotono", ha spinto gli sviluppatori di 343 Industries a prendersi del tempo extra per sistemare il proprio progetto, rimandando Halo Infinite al 2021.Tutto questo, ovviamente, con la speranza di ottenere un gioco migliore, su Xbox Series X e su Xbox One perché, ricordiamolo, per i primi anni di vita della console next-gen, tutti i first party saranno compatibili anche con la generaziOne passata. ... Leggi su eurogamer

Halo Infinite Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Halo Infinite