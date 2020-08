Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck? Quante Richieste per Entrare Nella Casa! (Di lunedì 24 agosto 2020) Patrizia De Blanck pronta ad Entrare Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ma ad una condizione, anzi, più di una. La Contessa infatti ha fatto alcune Richieste particolari alla produzione del Reality. Sarà accontentata oppure il programma le risponderà picche? Ecco tutti i dettagli! Dopo tante smentite e altrettanti rifiuti, ci sarebbe (finalmente) una prima conferma per il Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck, che nei mesi del lockdown è balzata agli onori del gossip per aver cacciato la figlia Giada dalla sua villa perché “troppo prudente”. La Contessa infatti, secondo quanto dichiarato da lei stessa a Il Giornale, sarebbe pronta ad ... Leggi su gossipnews.tv

chIoestewart : @y4nismaraj SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI TUU - gossipblogit : Can Yaman al Grande Fratello Vip 5? Accordo sfumato per motivi economici - ausoloda : @PatriziaRametta @repubblica Sono incapaci...questo governo del Grande Fratello deve cadere al più presto! - toysblogit : Can Yaman al Grande Fratello Vip 5? Accordo sfumato per motivi economici -