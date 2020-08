French balayage: l’effetto sole d’estate sui capelli (Di lunedì 24 agosto 2020) Mai come quest’anno la parola chiave è naturalezza. Nel make-up, certo, ma anche sui capelli che aspirano a un nuovo desiderio di leggerezza ed effetti poco costruiti. La risposta arriva dal French balayage, una declinazione della tradizionale tecnica di schiaritura messa a punto da L’Oréal Professionel nel 2018, ma oggi più in voga che mai. Leggi su vanityfair

Si può creare su tutte le basi, dalle più scure alle più chiare, ed è ideale per qualsiasi taglio e forma del viso. Una soluzione per chi cerca leggerezza, naturalezza e luminosità. O solo per chi vuo ...L’estate riaccende la voglia di cambiare look: nuovo taglio, nuovo colore e- perché no?- anche nuovo guardaroba. Ma quali sono le tendenze agosto 2020? I tagli per i capelli corti prediligono il pixie ...