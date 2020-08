Cyberpunk 2077 permetterà di personalizzare dimensioni e colore dei sottotitoli (Di lunedì 24 agosto 2020) CD Projekt Red ha recentemente confermato la presenza di un'utile opzione di accessibilità per Cyberpunk 2077: i giocatori avranno la possibilità di alterare liberamente la dimensione e il colore dei sottotitoli, rendendo il testo più visibile per quei giocatori che soffrono di problemi visivi o, più semplicemente, non vogliono fare i conti con testi microscopici.Questa conferma arriva in risposta alle preoccupazioni di un utente il quale, dopo aver visto un nuovo screenshot del gioco, si domandava perché i sottotitoli fossero così piccoli. Fortunatamente, si trattava solo di un'impostazione settata in un certo modo: nel gioco finale, potremo scegliere liberamente lo stile del testo a schermo.Si tratta, ovviamente di un'ottima notizia: non sono molti i giochi ... Leggi su eurogamer

