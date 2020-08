Coronavirus, studio conferma: "Ci si può contagiare più volte" (Di lunedì 24 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell'università di Hong Kong gli anticorpi neutralizzanti ''non garantiscono l'immunità" È possibile essere contagiati più volte dal Coronavirus? A quanto pare, sì. Uno studio condotto all'Università di Hong Kong, pubblicato sulla rivista medica Clinical Infectious Diseases, dimostrerebbe che ci si può reinfettare: "Gli anticorpi neutralizzanti non garantiscono l'immunità'', spiegano i ricercatori dell'Ateneo cinese. Il caso del ''portatore persistente'' Stando a quanto si apprende dalla televisione pubblica locale Rthk, il caso preso in esame riguardarebbe un 33enne dell’ex colonia britannica che avrebbe contratto l'infezione durante ''i mesi caldi'' ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : Coronavirus presente anche nelle particelle prodotte durante la respirazione: lo studio Usa che può confermare la t… - valigiablu : La FDA statunitense ha sospeso l’approvazione di emergenza per la cura al plasma contro la COVID-19. Intanto è stat… - Stefano47510568 : RT @Virus1979C: Coronavirus, uno studio conferma: è possibile contagiarsi più volte - augusto_amato : Coronavirus, uno studio conferma: è possibile contagiarsi più volte - Virus1979C : Coronavirus, uno studio conferma: è possibile contagiarsi più volte -