Coronavirus: “Rock Covid” un concerto per studiare la diffusione del virus (Di lunedì 24 agosto 2020) Il concerto prende il nome di “Rock Covid” ed è stato organizzato dai ricercatori dell’Università di Medicina di Halle, in Germania, per studiare la diffusione del Coronavirus durante gli eventi musicali. “Rock Covid”, cos’è? “Rock Covid” si inserisce nel progetto di ricerca “Restart 19”, realizzato dal dipartimento di Infettivologia clinica dell’Istituto di epidemiologia e informatica di Halle, nella regione tedesca della Sassonia. Il concerto si è tenuto sabato 22 agosto e aveva come obiettivo quello di permettere di elaborare un modello matematico con cui calcolare le probabilità e il rischio di un focolaio da Coronavirus. L’evento ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Coronavirus: “Rock Covid” un concerto per studiare la diffusione del virus - amaurotto : @CharlieLucky8 @BluEyes_rock Quindi va bene stipare 2000 #migranti in posti progettati per tenerne 200? Perche' tan… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Coronavirus, in Gran Bretagna si è svolto il primo festival con distanziamento sociale: ecco come… - Kinnaat : RT @VirginRadioIT: Coronavirus, in Gran Bretagna si è svolto il primo festival con distanziamento sociale: ecco come funziona! https://t.c… - davideinno85 : RT @VirginRadioIT: Coronavirus, in Gran Bretagna si è svolto il primo festival con distanziamento sociale: ecco come funziona! https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Rock Paranormal Circus, grande ritorno a Trapani: pienone e consensi di pubblico MarsalaNews