Coronavirus | l' ex tronista Nilufar Addati positiva L' annuncio su Instagram

Napoli, 24 agosto 2020 - Nilufar Addati, ex tronista di "Uomini e donne" e influencer napoletana, con oltre 1 milione di follower su Instagram, è risultata positiva al Coronavirus, dopo essere tornata ...Si allunga, purtroppo, la lista di persone che hanno in passato partecipato a Uomini e Donne e che dopo le vacanze, in particolare in Sardegna, sono risultate positive al coronvirus. Pochi minuti fa d ...