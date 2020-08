Coronavirus, in calo contagi e decessi. Giù anche le terapie intensive (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – contagi in calo, diminuiscono i morti e in terapia intensiva intensiva sono ricoverati meno pazienti rispetto a ieri. In estrema sintesi è quanto si evince dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Per l’esattezza oggi i nuovi positivi sono 953, a fronte dei 1.210 rilevati ieri. Come al solito riportiamo anche il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 45.914, ieri ne erano stati fatti 67.371. Le regioni maggiormente colpite di oggi sono il Lazio (146 nuovi casi), Emilia Romagna, Veneto e Campania (tutte con 116) e e la Lombardia (110). In tre regioni non sono stati registrati nuovi positivi: in Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Le vittime di oggi sono 4, ieri erano state 7. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in Italia sono morte 35.441 ... Leggi su ilprimatonazionale

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In 953 nuovi casi e 4 decessi. Tamponi in forte calo - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - a_meluzzi : RT @Agenzia_Italia: Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi - __SAMU_ITALIA__ : RT @IlPrimatoN: La gran parte dei nuovi positivi anche oggi senza sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calo Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi AGI - Agenzia Italia Coronavirus in Italia, il bollettino: 953 nuovi contagi e quattro morti. Record in Sardegna: 91 casi in un giorno

Economia - Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri. I tamponi sono stati 45.914, - 21 ... [ Continua a leggere sul sito.] ...

Coronavirus, Lombardia quinta regione per nuovi casi giornalieri

Milano, 24 agosto 2020 - In base ai dati riportati dal ministero della Salute in relazione alle segnalazioni delle Regioni oggi in Italia sono 953 i nuovi casi di coronavirus: -257 rispetto ai 1.210 ...

Economia - Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri. I tamponi sono stati 45.914, - 21 ... [ Continua a leggere sul sito.] ...Milano, 24 agosto 2020 - In base ai dati riportati dal ministero della Salute in relazione alle segnalazioni delle Regioni oggi in Italia sono 953 i nuovi casi di coronavirus: -257 rispetto ai 1.210 ...