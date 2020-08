Cincinnati, Sonego ko super Murray rinasce e batte il talento Tiafoe (Di lunedì 24 agosto 2020) Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open", Atp Masters 1000, che a causa della pandemia si sta disputando sui campi di Flushing Meadows a New York anziché a Cincinnati. Il ... Leggi su quotidiano

Esordio amaro per Lorenzo Sonego nel "Western and Southern Open" (Atp Masters 1000) che a causa della pandemia si sta disputando sui campi di Flushing Meadows a New York anziché a Cincinnati. Il 25enn ...Nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati (quest'anno in svolgimento a New York) l'azzurro Salvatore Caruso cede in due set nel primo turno contro il serbo Krajinovic. Restano in tabellone Sonego ...