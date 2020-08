Chi è Sauron, l’oscuro signore delle terre di Mordor? (Di lunedì 24 agosto 2020) Nato il giorno che non si può dire nel luogo che non si può nominare, ha da sempre vissuto ad Arda con la sua famiglia, quando il suo nome era ancora Mairon, “l’ammirabile”. Origini povere, a 14 anni decide di “fare di testa sua” e, contro i consigli degli insegnanti che lo volevano servo di Aule il fabbro, sceglie di farsi irretire da Morgoth, uno spirito votato al male, e da quel momento prende il nome di Sauron. Passati cinque anni si rende conto che manca la passione per conquistare e distruggere tutta Arda come il suo maestro, ma, nel frattempo, si è accesa quella per conquistare l’intero mondo. Prima vorrebbe iniziare da Valinor, poi con una magistrale intuizione decide di dedicarsi alla Terra di mezzo. E ora un lavoro da Dio conquistatore che si aggiunge alle sue due vere passioni, i mostri e i fiumi ... Leggi su termometropolitico

wittelsboleyn : Chi è il Sauron della situazione? CHE ANSIA. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sauron Voldemort vs. Sauron, chi è il vero Signore Oscuro? LaScimmiaPensa.com